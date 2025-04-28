Стоимость акций ВТБ взлетела после объявления о дивидендах

ТАСС: Мосбиржа после взлета стоимости акций ВТБ организовала дискретный аукцион

Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям банка ВТБ после их резкого роста. Об этом со ссылкой на данные торговой площадки сообщает ТАСС.

Стоимость одной бумаги взлетала к 14:05 по московскому времени почти на 23 процента. К моменту написания заметки рост скорректировался до 19,44 процента, прибавляя около 17 рублей, до 104,2 рубля за штуку.

Дискретный аукцион, как ожидается, пройдет в соответствии с установленным регламентом с 14:09 до 14:39. По правилам его проводят вместо обычных торгов, когда цена бумаги отклонилась более чем на 20 процентов от цены закрытия предыдущего дня.

Сегодняшний резкий рост произошел после сообщения ВТБ о намерении выплатить дивиденды из рекордной прибыли за 2024 год в объеме 275,75 миллиарда рублей, по 25,58 рубля на акцию, что соответствует половине от чистой прибыли группы. Соответствующую рекомендацию дал годовому собранию акционеров Наблюдательный совет банка.

Собрание состоится 30 июня. Как напоминает агентство, в последний раз ВТБ выплачивал дивиденды из прибыли за 2020 год, направив на эти цели 32,74 миллиарда рублей.

«Мы добились рекордного уровня чистой прибыли, обеспечили рост кредитного портфеля во всех сегментах, нарастили число клиентов. Эти факторы, а также тщательное планирование и жесткая дисциплина в использовании капитала позволили принять решение о рекомендации о выплате дивидендов для акционеров, которых уже более 1,1 миллиона», - цитирует пресс-служба первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.