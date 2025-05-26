Убыточный КамАЗ решил отказаться от выплаты дивидендов

Совет директоров КамАЗа рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год

По итогам заседания, состоявшегося 21 мая, совет директоров КамАЗа рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает «Интерфакс».

Годовое собрание акционеров, на котором это решение утвердят, состоится 27 мая. В КамАЗе указали, что совет при отказе от дивидендов принял к сведению информацию о состоянии российского рынка грузовых автомобилей и результатах продаж за первый квартал текущего года.

В феврале КамАЗ сообщил, что чистый убыток по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в прошлом году составил 3,4 миллиарда рублей. Прибыль отдельно от продаж снизилась в 15 раз. По итогам 2023 года компания отчитывалась о прибыли в размере 11,9 миллиарда.

Вместе с тем в первом квартале КамАЗ сообщил о росте основного производства грузовиков на 2,5 процента в годовом выражении, до 10,4 тысячи единиц. При этом на предприятии уверены, что в текущем году российский рынок тяжелых грузовиков упадет.

Для поддержки КамАЗа и других производителей грузовиков Минпромторг намерен включить их продукцию в перечень, участники которого получают аванс в размере 80 процентов от стоимости поставок при госзакупках. Так предприятие сможет сэкономить на платежах по кредитам в условиях высокой ключевой ставки.