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12:48, 26 мая 2025Экономика

Убыточный КамАЗ решил отказаться от выплаты дивидендов

Совет директоров КамАЗа рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ольга Соколова / Globallookpress.com

По итогам заседания, состоявшегося 21 мая, совет директоров КамАЗа рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает «Интерфакс».

Годовое собрание акционеров, на котором это решение утвердят, состоится 27 мая. В КамАЗе указали, что совет при отказе от дивидендов принял к сведению информацию о состоянии российского рынка грузовых автомобилей и результатах продаж за первый квартал текущего года.

В феврале КамАЗ сообщил, что чистый убыток по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в прошлом году составил 3,4 миллиарда рублей. Прибыль отдельно от продаж снизилась в 15 раз. По итогам 2023 года компания отчитывалась о прибыли в размере 11,9 миллиарда.

Вместе с тем в первом квартале КамАЗ сообщил о росте основного производства грузовиков на 2,5 процента в годовом выражении, до 10,4 тысячи единиц. При этом на предприятии уверены, что в текущем году российский рынок тяжелых грузовиков упадет.

Для поддержки КамАЗа и других производителей грузовиков Минпромторг намерен включить их продукцию в перечень, участники которого получают аванс в размере 80 процентов от стоимости поставок при госзакупках. Так предприятие сможет сэкономить на платежах по кредитам в условиях высокой ключевой ставки.

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