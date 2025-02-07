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18:15, 7 февраля 2025Экономика

КамАЗ сообщил об убытках и падении выручки за год

Чистый убыток КамАЗа по итогам 2024 года составил 3,4 миллиарда рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

По итогам 2024 года чистый убыток по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей ПАО «КамАЗ», составил 3,4 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на информацию производителя сообщает ТАСС.

Годом ранее компания получила прибыль в размере 11,9 миллиарда рублей. Выручка за последний год упала на 8,8 процента, до 323,4 миллиарда рублей, а валовая прибыль сократилась в 1,4 раза, до 24,2 миллиарда. Прибыль от продаж снизилась с 14,3 миллиарда рублей в 2023 году до 909,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в 2024 году КамАЗ уступил первое место на российском рынке грузовиков китайскому бренду Sitrak, который занял почти пятую его часть с результатом 19,4 тысячи (у российского производителя 17,3 тысячи). В целом рынок упал на 18,8 процента.

При этом за четвертый квартал КамАЗ смог несколько поправить общую ситуацию, потому что убыток за первые три квартала составлял 3,831 миллиарда рублей.

С 1 октября в России резко вырос утилизационный сбор на автомобили, который позволяет отечественным производителям получить конкурентное преимущество. До этого, в мае, глава госкорпорации «Ростех» (крупнейший акционер КамАЗа) Сергей Чемезов заявлял, что без этих действий продукция российских предприятий не сможет выдержать ценовой конкуренции с импортом.

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