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17:53, 14 января 2025Экономика

На российском рынке грузовиков сменился лидер

«Известия»: КамАЗ уступил первое место на рынке грузовиков китайскому Sitrak
Кирилл Луцюк

Фото: Sitrak

В 2024 году российский производитель крупнотоннажных грузовиков КамАЗ уступил первое место на этом рынке китайскому бренду Sitrak. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на агентство «Автостат».

Всего за год в стране продали 102 тысячи новых транспортных средств этой категории. Показатели предыдущего года были на 18,8 процента выше.

Около пятой части рынка захватил Sitrak — было продано 19,4 тысячи грузовиков этого бренда. КамАЗ сместился на второе место с показателем в 17,3 тысячи. Следом идут еще три китайские марки — Shacman (15,7 тысячи), FAW (11,6 тысячи) и Dongfeng (8,3 тысячи).

Ранее сообщалось, что летом 2024 года суммарные объемы продаж новых грузовиков в России упали на 16,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки 10 737 единиц.

В начале ноября стало известно, что с января по сентябрь года чистый убыток ПАО «КамАЗ» достиг 3,831 миллиарда рублей.

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