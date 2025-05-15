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14:02, 15 мая 2025Экономика

В России нашли способ поддержать наращивающий долг КамАЗ

Минпромторг поддержит производителей грузовиков в России через авансы госзакупок
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российские власти собираются поддержать производителей российских грузовиков через включение их продукции в перечень, участники которого получают аванс в размере 80 процентов от стоимости поставок при госзакупках. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановлению правительства, подготовленного Минпромторгом, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время в списках значатся 35 видов спецтехники — это, в частности, бульдозеры, тракторы, автокраны, цистерны, прицепы. Дополнить их предлагается 11 позициями.

Главным бенефициаром расширения перечня станет крупнейший российский производитель грузовиков КамАЗ, который сталкивается с ростом долгов и падением продаж. С учетом рекордного уровня ключевой ставки предприятию все сложнее привлекать заемные средства, так как платежи по кредитам приводят к новым убыткам.

Отчет компании по РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) показывает, что в 2024 году предприятие получило убыток в размере 3,4 миллиарда рублей, хотя годом ранее оно показало прибыль в размере 11,9 миллиарда рублей. По международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) прибыль КамАЗа упала в 28 раз — с 20,4 миллиарда до 731 миллиона рублей. В самой компании назвали обслуживание кредитов одной из причин роста проблем.

В министерстве указали, что продажи в рамках госзакупок не приносят компаниям большого дохода, однако отраслевая специфика производства грузовиков заставляет их проводить авансовый расчет с поставщиками. В результате возникает избыточная кредитная нагрузка на производителя, с чем и решено бороться.

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