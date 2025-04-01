Прибыль «КамАЗа» упала почти в 30 раз

«КамАЗ»: Прибыль компании в 2024 году упала в 28 раз

Прибыль «КамАЗа» в 2024 году упала почти в 30 раз. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Прибыль российского производителя грузовиков по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) упала в 28 раз, до 731 миллиона рублей. Для сравнения, годом ранее прибыль компании превышала 20,4 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA за 2024 год сократился с 38,96 миллиарда до 33,61 610 миллиарда рублей. В компании объяснили снижение результатов ростом трат на обслуживание кредитов из-за высокой ключевой ставки, а также увеличением трат по налогу на прибыль в связи с пересчетом налогов по новой ставке в 25 процентов.

«Результаты 2024 года были ожидаемыми и прогнозируемыми. ПАО "КамАЗ", находясь под санкционным давлением, продолжает программу импортозамещения и проекты по модернизации производства и развитию нового модельного ряда. Инвестиции за 2024 год составили восемь процентов от выручки, что соответствует уровню прошлого года», — пояснили в компании.

В феврале автопроизводитель заявил, что чистый убыток по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 3,4 миллиарда рублей. Годом ранее компания получила прибыль в размере 11,9 миллиарда рублей. Выручка за год упала на 8,8 процента, до 323,4 миллиарда рублей, а валовая прибыль — в 1,4 раза, до 24,2 миллиарда. Прибыль от продаж снизилась с 14,3 миллиарда рублей в 2023 году до 909,4 миллиона рублей.