Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:48, 1 апреля 2025Экономика

Прибыль «КамАЗа» упала почти в 30 раз

«КамАЗ»: Прибыль компании в 2024 году упала в 28 раз
Вячеслав Агапов
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Прибыль «КамАЗа» в 2024 году упала почти в 30 раз. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Прибыль российского производителя грузовиков по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) упала в 28 раз, до 731 миллиона рублей. Для сравнения, годом ранее прибыль компании превышала 20,4 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA за 2024 год сократился с 38,96 миллиарда до 33,61 610 миллиарда рублей. В компании объяснили снижение результатов ростом трат на обслуживание кредитов из-за высокой ключевой ставки, а также увеличением трат по налогу на прибыль в связи с пересчетом налогов по новой ставке в 25 процентов.

«Результаты 2024 года были ожидаемыми и прогнозируемыми. ПАО "КамАЗ", находясь под санкционным давлением, продолжает программу импортозамещения и проекты по модернизации производства и развитию нового модельного ряда. Инвестиции за 2024 год составили восемь процентов от выручки, что соответствует уровню прошлого года», — пояснили в компании.

В феврале автопроизводитель заявил, что чистый убыток по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 3,4 миллиарда рублей. Годом ранее компания получила прибыль в размере 11,9 миллиарда рублей. Выручка за год упала на 8,8 процента, до 323,4 миллиарда рублей, а валовая прибыль — в 1,4 раза, до 24,2 миллиарда. Прибыль от продаж снизилась с 14,3 миллиарда рублей в 2023 году до 909,4 миллиона рублей.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме заявили о раздражении Трампа из-за России и Украины

    Названы опасные причины ночной жажды

    Раскрыты сроки решения по апелляции Ле Пен

    В российском городе пожаловались на разваливающийся из-за сырости дом

    В США заявили о плачевном состоянии ядерного арсенала

    Крупнейший в мире оператор спутников с РСА заключил контракт с НАТО

    19-летняя туристка обвинила израильтянина в изнасиловании на пляже Таиланда

    Россиянина осудили на 15 лет за расправу над маленьким сыном знакомой

    На портале «Госуслуги» заработал новый сервис для борьбы с мошенниками

    В ООН высказались об инициативе России о временном управлении на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше