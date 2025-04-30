Российский автопроизводитель сообщил о росте производства на фоне убытков

КамАЗ на фоне убытков сообщил о росте производства грузовиков на 2,5 процента

Ведущий российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ сообщил о росте основного производства грузовиков в первом квартале на 2,5 процента в годовом выражении, до 10,4 тысячи единиц. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает РИА Новости.

Отдельно в марте с конвейера сошли 3,5 тысячи автомобилей, что на 4,4 процента больше, чем годом ранее. При этом в целом по России выпуск грузовиков за первые три месяца текущего года сократился на 15,6 процента, уточнили в компании.

В феврале КамАЗ раскрыл данные о чистом убытке по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2024 года в размере 3,4 миллиарда рублей. Прибыль отдельно от продаж снизилась в 15 раз. За год до этого компания отчитывалась о прибыли в размере 11,9 миллиарда рублей.

По международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) прибыль КамАЗа упала в 28 раз — с 20,4 миллиарда до 731 миллиона рублей. В компании объясняли резкое ухудшение результатов ростом трат на обслуживание кредитов и повышением налогов.

На прошлой неделе стало известно, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Внешнеторговая компания "КамАЗ"» к Минпромторгу России и взыскал с ведомства более 386 миллионов рублей.