КамАЗ через суд добился помощи от государства на сотни миллионов рублей

КамАЗ через суд взыскал с Минпромторга экспортную субсидию на 386 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Внешнеторговая компания "КамАЗ"» к Минпромторгу России и взыскал с ведомства более 386 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Средства должны были выплатить в рамках субсидии из федерального бюджета, предназначенной для экспортеров промышленной продукции, которую правительство установило в 2022 году. Предполагалось, что средства стимулируют выпуск и поставку отечественной продукции в рамках реализации федерального проекта «Промышленный экспорт».

Автопроизводитель подал заявку на субсидию за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го, но Минпромторг отказал. Ведомство объяснило, что КамАЗ опоздал с подачей заявки на 18 минут.

Две инстанции, к которым обращался производитель, подтвердили правоту министерства, но в сентябре 2024 года Арбитражный суд Московского округа признал решение об отказе незаконным. Верховный суд оставил постановление без кассации. Несмотря на победу в суде, средства КамАЗ так и не получил, поэтому в январе обратился с иском к Минпромторгу о взыскании суммы.

Ранее компания сообщила, что по итогам 2024 года ее прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала почти в 30 раз, до 731 миллиона рублей. Годом ранее она превышала 20 миллиардов рублей. При этом чистый убыток по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 3,4 миллиарда рублей.