Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 23 апреля 2025Экономика

КамАЗ через суд добился помощи от государства на сотни миллионов рублей

КамАЗ через суд взыскал с Минпромторга экспортную субсидию на 386 млн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Внешнеторговая компания "КамАЗ"» к Минпромторгу России и взыскал с ведомства более 386 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Средства должны были выплатить в рамках субсидии из федерального бюджета, предназначенной для экспортеров промышленной продукции, которую правительство установило в 2022 году. Предполагалось, что средства стимулируют выпуск и поставку отечественной продукции в рамках реализации федерального проекта «Промышленный экспорт».

Автопроизводитель подал заявку на субсидию за период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го, но Минпромторг отказал. Ведомство объяснило, что КамАЗ опоздал с подачей заявки на 18 минут.

Две инстанции, к которым обращался производитель, подтвердили правоту министерства, но в сентябре 2024 года Арбитражный суд Московского округа признал решение об отказе незаконным. Верховный суд оставил постановление без кассации. Несмотря на победу в суде, средства КамАЗ так и не получил, поэтому в январе обратился с иском к Минпромторгу о взыскании суммы.

Ранее компания сообщила, что по итогам 2024 года ее прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала почти в 30 раз, до 731 миллиона рублей. Годом ранее она превышала 20 миллиардов рублей. При этом чистый убыток по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 3,4 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Москва-Сити» раздались взрывы. Подробности ЧП

    Следователи заинтересовались жалобами на домогательства российского тренера к фигуристкам

    Солистка Artik & Asti похвасталась украшениями за несколько миллионов рублей

    «Это не авария». Ученые заявили о разливе четырех тонн нефти на Байкале. Что там произошло?

    Названа главная проблема с уходом Набиуллиной из ЦБ

    Квартиру с сотней истерзанных тел животных открыли под смех хозяйки в российском городе

    На Западе назвали главное препятствие для заключения мира между Россией и Украиной

    США пообещали заняться другими вопросами при отсутствии прогресса по Украине

    Буйнов рассказал о необычной семейной традиции

    В России авторитета Страчкова приговорили к 15 годам колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости