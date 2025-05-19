В России анонсировали резкое снижение рынка грузовиков

«Интерфакс»: «КамАЗ» анонсировал снижение рынка грузовиков в РФ на 30-40 %

В России анонсировали резкое снижение рынка тяжелых грузовиков, который возвращается к более привычным показателям и в 2025 году упадет до 60-70 тысяч единиц. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ», в материале которой говорится, что компания «остается безусловным лидером российского рынка тяжелых грузовиков полной массой свыше 14 тонн».

Как указывает «Интерфакс», с учетом того, что по данным «Автостата», российский рынок тяжелых грузовиков в 2024 году составил 102 тысячи штук, речь идет о его падении на 30-40 процентов. В ПАО в связи с этим полагают, что «ситуацию можно охарактеризовать как "холодный душ" после перегрева».

Рынок за первые четыре месяца 2025-го снизился почти вдвое (на 48 процентов), а его падение в апреле составило 59 процентов. При этом «КАМАЗу» в январе-апреле удалось нарастить долю на рынке с 18 до 30 процентов, сократив таким образом представленность на нем китайских грузовиков, занимавших по данным на конец 2024 года четыре из пяти позиций в российском топ-5.

На прошлой неделе стало известно, что дополнительной мерой поддержки для ПАО «КАМАЗ» власти планируют сделать включение его продукции в перечень, участники которого получают аванс в размере 80 процентов от стоимости поставок при госзакупках.

