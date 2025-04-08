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13:29, 8 апреля 2025Экономика

Shacman будет производить грузовики в России

Китайская Shacman собралась локализовать производство грузовиков в России
Дмитрий Воронин

Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Представитель китайского производителя грузовиков Shacman, российское ООО «Шакман моторс», совместно с заводом из КНР Shaanxi Heavy Duty Automobile собираются локализовать производство техники на территории РФ. Об этом со ссылкой на представителя дилерского сообщества Shacman Владимира Пичугина сообщает ТАСС.

По его словам, проект, предполагающий, что производство будет развернуто в России, сейчас готовится компаниями.

Пичугин также сообщил, что «Шакман моторс» подготовила план устранения претензий Росстандарта, о которых стало известно в феврале. Ведомство запретило импортировать грузовики Shacman SX3258 из-за их несоответствия целому ряду обязательных требований. «"Шакман" не уйдет», — сказал во вторник Пичугин.

По данным на конец 2024 года Shacman входила в топ-5 по продажам грузовиков в России. Помимо «КамАЗа» все позиции в пятерке занимали китайские производители.

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