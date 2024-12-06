Продажи одного вида автомобилей резко упали

«Автостат»: продажи новых грузовиков упали больше чем на 25 процентов

В ноябре 2024 года в России продали 9 тысяч 189 новых грузовиков, что оказалось на 25,6 процентов меньше, чем год назад. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Лидерство на этом рынке сохранил за собой российский KAMAZ. Его доля в ноябре составила 23 процента от общего объема. «Серебро» получил китайский SITRAK. Грузовиков этой марки прибрели в количестве 1 084 штук. Кроме того, в рейтинге пяти самых популярных брендов оказались Shacman (986 штук), FAW (941 штука) и Dongfeng (704 штуки).

Кроме того, по итогам 11 месяцев объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 115 тысяч 588 единиц. По сравнению с январем-ноябрем 2023 года это почти на 12 процентов меньше.

Ранее были опубликованы данные Минпромторга, согласно которым в годовом выражении падение продаж грузовиков составило 25 процентов. Если сравнивать с октябрьскими показателями, то снижение оценивается в 31 процент.

В начале ноября сообщалось, что за десять месяцев этого года продажи грузовиков снизились на десять процентов.