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10:56, 2 ноября 2024Экономика

Подсчитано количество проданных в России новых легковушек

Минпромторг: за 10 месяцев в РФ продали 1,3 миллиона новых легковых автомашин
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России за десять месяцев 2024 года продажи новых легковых автомобилей на 58 процентов превысили показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Общие продажи легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, а также автобусов с января по октябрь этого года увеличились на 48 процентов и составили 1,5 миллиона штук. При этом продажи грузовиков за указанный период упали на десять процентов. Было приобретено 104,3 тысячи таких транспортных средств. В годовом выражении октябрьские продажи прибавили два процента. Если сравнивать с сентябрем, то рост составил 31 процент.

Кроме того, в январе-октябре в РФ реализовали 16,4 тысячи автобусов. Это на 15 процентов больше, чем удалось продать за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года дюжина брендов, присутствующих на российском рынке, повысила цены на свои автомобили. При этом снизилась стоимость трех марок автомашин.

За девять месяцев россияне потратили на покупку легковых автомобилей с пробегом 5,044 триллиона рублей.

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