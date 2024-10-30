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17:56, 30 октября 2024Экономика

Расходы россиян на подержанные легковушки подсчитали

«Автостат»: в РФ потратили больше 5 триллионов рублей на легковушки с пробегом

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

С января по сентябрь жители России израсходовали на приобретение легковых автомобилей с пробегом 5,044 триллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то потрачено на 16 процентов больше. Самыми внушительными оказались расходы на Toyota — 697 рублей. На втором месте автомобили марки BMW — 432 миллиарда.

Кроме того, на автомобили LADA ушло 413 миллиардов, Kia — 390 миллиардов, Mercedes-Benz — 369 миллиардов. На подержанные легковушки бренда Hyundai россияне потратили 320 миллиардов рублей.

В первый месяц осени Bentley оказался самым покупаемым люксовым автомобилем с пробегом. Его купили в количестве 68 штук. Всего же в сентябре россияне приобрели 198 автомашин такого класса.

Во второй половине октября российский автобренд «Москвич» выбыл из десятки самых продаваемых марок.

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