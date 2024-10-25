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09:56, 25 октября 2024Экономика

Названы самые покупаемые в России люксовые машины с пробегом

«Автостат»: продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли на пять процентов

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

В сентябре 2024 года из всех купленных люксовых автомобилей с пробегом 34 процента пришлось на марку Bentley, которую продали в количестве 68 штук. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, в первый месяц осени россияне купили 198 подержанных автомобилей, относящихся к сегменту Luxury. Это на пять процентов превысило прошлогодние показатели.

Автомобили марки Rolls-Royce заняли 19 процентов этого рынка (37 штук). Кроме того, было продано 36 Lamborghini и 32 Maserati. Также 18 штук пришлось на подержанные автомобили марки Ferrari и семь — Aston Martin.

Ранее сообщалось, что по итогам сентября 2024 года самым продаваемым в России новым люксовым автомобилем стал среднеразмерный кроссовер Bentley Bentayga. Кроме того, в тройку лидеров продаж вошли внедорожник Rolls-Royce Cullinan (шесть штук) и кроссовер Lamborghini Urus (пять единиц).

Всего по итогам сентября в России продали 14 тысяч 63 новых автомобиля, относящихся к категории премиум. Рост их продаж увеличивается уже третий месяц подряд.

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      Кирилл Луцюк
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