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16:02, 16 октября 2024Экономика

Назван самый продаваемый в России люксовый автомобиль

«Автостат»: самым продаваемым люксовым авто в сентябре стал Bentley Bentayga

Фото: NRMA Motoring and Services / Wikimedia

По итогам сентября 2024 года самым продаваемым в России новым люксовым автомобилем стал среднеразмерный кроссовер Bentley Bentayga. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Уточняется, что за первый месяц осени россияне успели приобрести в общей сложности десять подобных автомобилей. В топ-3 по уровню реализации среди люксовых автомобилей также вошли внедорожник Rolls-Royce Cullinan (шесть проданных штук) и кроссовер Lamborghini Urus (пять единиц).

Что касается самой популярной марки люксовых машин, то такой у россиян в сентябре оказалась Bentley. За первый месяц осени в стране продали в общей сложности 16 автомобилей этого бренда. На втором месте оказался Rolls-Royce (десять штук), а тройку лидеров замкнул Lamborghini (девять единиц).

В целом за первые девять месяцев в стране реализовали 407 новых люксовых автомобилей. Достигнутый результат оказался на 19 процентов выше, чем в январе-сентябре 2023-го, резюмировали аналитики.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные страховых компаний сообщила о резком росте стоимости запчастей для завезенных в Россию иномарок. Рекордсменом по цене ремонта оказались автомобили Skoda (плюс 264 процента за последние несколько лет). Схожую динамику продемонстрировал и ряд люксовых брендов, включая Bentley, Bugatti, Lamborghini и Porsche. Автозапчасти для этих иномарок подорожали в среднем на 260 процентов.

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      Анатолий Акулов
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