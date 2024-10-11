Цены на автозапчасти в России взлетели

«Известия»: стоимость автозапчастей в России выросла на 78 % с начала 2024 года

С начала 2024 года стоимость автомобильных запчастей в России увеличилась в среднем на 78 процентов. О резком удорожании комплектующих сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные страховых компаний.

По данным аналитиков «Ренессанс страхования», комплектующие для американских марок за последние два года подорожали на 122 процента, для корейских — на 55 процентов, а для китайских — на 60 процентов, уточнили эксперты. В свою очередь, цены на запчасти для европейских автомобилей за это время увеличились в среднем почти вдвое.

Рекордсменом же по стоимости ремонта стала Skoda. Цены на автозапчасти для данной марки взлетели на 264 процента. Схожие темпы демонстрировали и другие бренды концерна VAG. Речь идет об автомобилях Volkswagen, Audi, SEAT, Bentley, Bugatti, Lamborghini и Porsche. Цены на запчасти для этих марок за последние несколько лет увеличились в среднем на 260 процентов.

По словам директора по развитию портфеля ОСАГО «Росгосстраха» Юрия Стрекалова, лидером по приросту стоимости комплектующих в период с января 2022 года по сентябрь 2024 года оказался Volkswagen (плюс 114,5 процента). Вторую строчку занял бренд Audi (плюс 102 процента), а тройку лидеров замкнул BMW (плюс 86,5 процента). В топ-5 также вошли Skoda (плюс 84,5 процента) и Mercedes-Benz (плюс 84 процента).

Ранее сообщалось о резком росте ввоза в Россию поддельных автозапчастей. За последнее время их доля на отечественном рынке достигла максимального значения с 2007 года. При этом продажами контрафактной продукции занимаются не только мелкие игроки, но и крупные площадки, а стоимость подделок зачастую сопоставима с ценами на оригинальные комплектующие.