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13:10, 21 августа 2024Экономика

Россию наводнили поддельные автозапчасти

РИА Новости: доля поддельных автозапчастей в РФ выросла до максимума с 2007 года

Фото: Chu Baorui / VCG / ТАСС

В последнее время на российском рынке резко выросло количество поддельных автозапчастей, их доля достигла максимума с 2007 года, а продажей контрафакта по цене оригинала не брезгуют даже крупные площадки. Об этом со ссылкой на оценку экспертов и участников рынка пишет РИА Новости.

По оценкам международной сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev Analyze, с подделками столкнулись уже 37 процентов механиков. Чаще всего они жаловались на горюче-смазочные материалы (54 процента), фильтры (35 процентов), свечи зажигания (33 процента), детали и подвески рулевого управления (19 процентов).

Годом ранее по всем позициям контрафакта было в полтора-два раза меньше. Как указал технический директор Fit Service Никита Родионов, чаще всего подделывают то, что проще изготовить кустарным способом, и то, что имеет стабильный спрос, соответственно, именно поддельные ГСМ больше, чем другие позиции, наводнили рынок.

Большей частью на подделки натыкаются обычные автовладельцы, потому что на две трети рынок контрафакта заполнен деталями, которые приобретаются самостоятельно. Однако в ряде случаев фальсификат по упаковке и внешним признакам не могут отличить и автосервисы. Также многие мошенники начали понимать, что слишком большие скидки вызывают опасение покупателей, поэтому они предлагают подделку по цене лишь немногим меньше оригинала.

Ранее Национальный автомобильный союз (НАС) предположил, что до конца года стоимость каршеринга и проката автомобилей вырастет на 10-20 процентов, что связано с повышением утилизационного сбора и ростом цен на обслуживание.

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      Платон Щукин
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