Прокат автомобилей в России подорожает

Операторы каршеринга собрались поднять цены на услуги на 10-20 процентов

До конца года стоимость каршеринга и проката автомобилей вырастет в цене на 10-20 процентов, что связано с повышением утилизационного сбора и ростом цен на обслуживание. Об этом со ссылкой на информацию Национального автомобильного союза (НАС) пишет Mash.

По данным организации, средний возраст лизинговых машин в каршеринге составляет три-четыре года, к тому же операторы стремятся постоянно их обновлять. Дилеры пока не просят возвращать те автомобили, что уже используются, а поддержка от государства, в том числе парковочные абонементы, все еще в силе.

Однако новые машины по старым условиям получить уже невозможно, из-за чего у не самых популярных сервисов начали расти убытки, в лучшем случае удается выйти в ноль.

Рост утильсбора приведет к тому, что самые популярные модели с двигателями до двух литров подорожают более чем на 300 тысяч рублей, поэтому обновлять парк станет дороже, так что хотя бы для выхода в ноль стоимость услуг будет расти.

Ранее вице-президент НАС Антон Шапарин предложил использовать утилизационный сбор для развития отечественного автопрома, а не для пополнения бюджета. Он напомнил, что за прошлый год бюджет за счет такого сбора получил 517 миллиардов рублей, а российским автопроизводителям в качестве поддержки передали только 58 миллиардов.

До этого «Российские автодилеры» попросили Минфин и Минпромторг назвать получателей средств утильсбора. В организации заметили, что его размер уже «превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию».