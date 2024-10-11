Россияне бросились за премиальными автомобилями

«Автостат»: по итогам сентября в РФ продали больше 14 тысяч премиальных машин

По итогам первого месяца осени в России продали 14 тысяч 63 новых автомобиля, относящихся к категории премиум. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Отмечается, что продажи этого вида автомашин увеличиваются уже третий месяц подряд. В сентябре был достигнут максимальный за последние пять месяцев результат.

Кроме того, премиальный сегмент стал занимать все большую долю рынка. Если в июле речь шла о 8,3 процента, то в августе уже о 8,6 процента. В сентябре данный показатель дошел до 9,3 процента.

Почти 80 процентов всех реализованных в начале осени премиальных автомобилей — это китайские бренды. На первом месте EXEED (3607 штук), TANK (3007) и Lixiang (1846). Четвертая позиция осталась за BMW — 1151 экземпляр.

Ранее сообщалось, что в августе было продано почти 13 тысяч новых премиальных автомобилей.

Кроме того, на 15-20 процентов вырос спрос на аренду дорогих автомобилей в каршеринге.