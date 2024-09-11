Россияне стали чаще покупать премиальные автомобили

«Автостат»: в августе 2024 года в РФ продали 12,7 тысячи новых премиальных машин

В августе 2024-го в России продали 12,7 тысячи новых премиальных автомобилей. О росте объемов покупки в этом сегменте машин со ссылкой на данные «Автостата» сообщает газета «Известия».

Продажи премиум-авто растут второй месяц подряд. В июне купили 10,8 тысячи таких машин, в июле — 11,4 единиц. В августе на такую технику пришлось 8,6 процента рынка. При этом большая часть (порядка 80 процентов) пришлась на китайские бренды. Самыми продаваемыми стали Exeed (3,5 тысячи штук), далее идут Tank (2,8 тысячи штук) и Lixiang (1,4 тысячи штук).

На четвертом месте по популярности среди премиум-брендов расположился BMW, а за немецкой маркой — китайские Hongqi, Zeekr и Voyah. Замкнули десятку Mercedes-Benz, Lexus и Audi.

По данным участников рынка, с начала 2024 года в России заметно вырос спрос на аренду дорогих автомобилей в каршеринге, интерес к подобного рода услугам увеличился на 15-20 процентов. В годовом выражении спрос на аренду автомобилей премиум-класса в каршеринге вырос вдвое. Аналитики связали подобную динамику прежде всего с удорожанием машин в стране. Кроме того, в топ-сегменте каршеринга клиентам доступны неизвестные ранее бренды, включая китайские, которые покупать граждане пока опасаются.

Как заявил президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин, на российском авторынке летом 2024-го было представлено около 60 брендов из КНР. Такое число китайских марок вышло на рынок РФ по состоянию на 1 июня 2024 года. При этом официально работает лишь половина из них (29 автобрендов), еще 25 — не имеют в стране собственных дилерских центров.