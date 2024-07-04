Россияне стали чаще арендовать дорогие машины

«Известия»: спрос на аренду премиальных машин в каршеринге вырос на 15-20 %

С начала 2024 года в России заметно вырос спрос на аренду дорогих автомобилей в каршеринге, интерес к подобного рода услугам увеличился на 15-20 процентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные участников рынка.

Эксперты уточнили, что в годовом выражении спрос на аренду автомобилей премиум-класса в каршеринге вырос вдвое. Аналитики связали подобную динамику прежде всего с удорожанием машин в стране. Кроме того, в топ-сегменте каршеринга клиентам доступны неизвестные ранее бренды, включая китайские. Приобретать же неизвестные модели на полноценной основе граждане пока опасаются, резюмировали участники рынка.

В пресс-службе BelkaCar указали на стабильный спрос на премиальные автомобили в сегменте долгосрочной аренды. За последнее время в стране увеличилась продолжительность поездок на подобных машинах в каршеринге. В автопарке компании топ-сегмент пока представлен двумя брендами — Exeed и Haval (Dargo). В компании «Делимобиль» добавили, что в сегменте долгосрочной аренды премиум-класса в каршеринге большой популярностью пользуются Tesla Model 3 и китайский Zeekr 001.

Ранее портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на официальное письмо от производителя сообщил, что руководство концерна Zeekr запретило китайским дилерам продавать свои электромобили в России. Эта мера вступила в силу 30 июня 2024 года. В то же время размер потенциальных штрафов, которые будут грозить нарушителям, в компании раскрывать не стали.