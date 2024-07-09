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17:21, 9 июля 2024Экономика

Названо число китайских брендов на российском авторынке

Глава РОАД Подщеколдин: в России представлено 60 китайских автобрендов

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На российском авторынке на текущий момент представлено около 60 брендов из КНР. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Он сообщил, что такое число китайских марок вышло на рынок РФ по состоянию на 1 июня 2024 года. При этом официально работает лишь половина из них (29 автобрендов), еще 25 — не имеют в стране собственных дилерских центров.

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При этом глава РОАД назвал ситуацию «не такой положительной». Подщеколдин ожидает, что в итоге в РФ останутся только 15 самых востребованных брендов, а также, вероятно, китайские премиум-автомобили. «Средний сегмент просто не удержится. Или обанкротится», — спрогнозировал он.

В РОАД также подсчитали, что расходы россиян на приобретение автомобилей в первом полугодии 2024 года составили около 6,93 триллиона рублей. При этом на покупку новых машин было потрачено только 37 процентов от общей суммы — 2,59 триллиона рублей. Подщеколдин ожидает, что в 2024 году российский автомобильный рынок увеличится до 15 триллионов рублей.

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