«Москвич» вылетел из топ-10 самых продаваемых в России автобрендов

«Автостат»: «Москвич» занял 11-е место в рейтинге самых продаваемых автобрендов

В разгаре второй половины октября 2024 года российский автобренд «Москвич» вылетел из десятки самых продаваемых марок в стране. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В период с 21 по 27 октября в России было продано в общей сложности 605 автомобилей этого автобренда. По данному показателю концерн занял 11-е место в рейтинге. Его обошел на четыре экземпляра китайский премиум-бренд EXEED, замкнувший десятку лидеров.

Первую строчку в списке самых продаваемых в стране автобрендов за отчетный период заняла Lada с результатом в 8758 реализованных машин. Далее в топ-5 расположились четыре китайские марки. На втором месте расположился Haval (4269 единиц), на третьем — Geely (3319), на четвертом — Chery (2818), а на пятом — Changan (1904). Далее в списке оказались китайско-белорусский бренд Belgee (934), китайский Jetour (782), японская Toyota (753) и китайская OMODA (738).

Ранее коммерческий директор концерна «Москвич» Максим Златокрылец заявил о сохранении плана продаж на 2024 год на уровне в 27 тысяч машин. При этом в 2025-м, согласно его ожиданиям, показатель вырастет на 29-48 процентов и достигнет планки в 35-40 тысяч реализованных автомобилей.