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12:34, 1 ноября 2024Экономика

Названы подорожавшие и подешевевшие в России автомобили

«Автостат»: в октябре 12 автобрендов повысили цены, а три — понизили
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В октябре 2024 года 12 брендов, присутствующих на российском рынке, повысили цены на свои автомобили, а три, наоборот, уменьшили. Об этом сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на мониторинг «Цена Авто».

Geely повысил цены на кроссоверы Atlas, Atlas Pro, Cityray, Coolray, Monjaro, Okavango, а также седаны Emgrand и Preface. Стоимость этих транспортных средств выросла на 0,5-4,6 процента.

У бренда Chery подорожание коснулось седана Arrizo 8 (плюс 0,6-0,7 процента), а также кроссоверов Tiggo 4 PRO (плюс 0,4-0,5 процента), Tiggo 7 PRO Max (плюс 1,5-2,7 процента) и Tiggo 8 PRO Max (плюс 0,2-1 процента).

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OMODA подняла цены на кроссовер С5 (плюс 1,1-2,2 процента), а также на седаны S5 и S5 GT. Они подорожали на 2,5 и 2,1 процента соответственно. В свою очередь, Changan повысил цены кроссоверов CS55 Plus (плюс 3,6-3,8 процента) и рестайлингового CS95 (плюс 2,3 процента).

Кроме того, выросла стоимость некоторых автомобилей брендов EXEED, JAECOO, Haval, Belgee, TANK и KNEWSTAR. Внедорожник Jetour T2 вырос в цене на 5,3-6,3 процента. Автомобили LADA Vesta подорожали на 0,6-5,3 процента.

В то же время три компании снизили цены на свою продукцию. «КАМАЗ Компас 5» подешевел на 7,9-14,8 процента, кроссовер DFSK ix7 — на десять процентов, а электрический седан Evolute i-PRO — на 4,7 процента.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2024 года россияне потратили на покупку легковых автомобилей с пробегом 5,044 триллиона рублей или на 16 процентов больше, чем год назад. Самыми большими оказались расходы на Toyota — 697 миллиардов рублей. На втором месте BMW — 432 миллиарда.

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