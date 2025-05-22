«Газпром» отказался от выплаты дивидендов

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров российского энергохолдинга «Газпром» рекомендовал не выплачивать дивиденды акционерам за прошлый год. Об этом сообщается в Telegram-канале монополиста.

Руководство компании также посоветовало собранию акционеров не распределять прибыль корпорации по результатам деятельности в 2024 году. «Дивиденды по акциям ПАО "Газпром" не объявлять и не выплачивать», — говорится в заявлении холдинга.

В преддверии объявления этого решения стоимость акций энергохолдинга в ходе торгов на Московской бирже заметно падала. Ближе к 15:50 по московскому времени котировки монополиста снизились на 2,33 процента (примерно на 3,18 рубля) в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии и достигли отметки в 133,4 рубля за ценную бумагу.

Одним из главных доводов в пользу отказа от дивидендов «Газпрома» остается отсутствие их в источниках дохода госказны. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин не заложил в проект федерального бюджета на 2025 год дивиденды от «Газпрома». Вместе с тем пересмотр основного финансового документа страны, который приведет к росту дефицита более чем в три раза, может потребовать срочных мер. В этом плане «Газпром» может стать одним из главных доноров для восполнения потерь.

По итогам 2024 года чистая прибыль монополиста по МСФО составила 1,2 триллиона рублей. Для сравнения, в 2023-м был зафиксирован убыток в размере 629 миллиардов. Вместе с тем почти полная потеря европейского рынка и недостаточные объемы поставок в Китай в долгосрочной перспективе могут пошатнуть финансовое положение энергохолдинга. В презентации «Трансформация Газпрома», в частности, говорилось о риске образовании дыры в бюджете компании в размере 15 триллионов рублей. Подобное обстоятельство высветило главный недостаток финансовой стратегии монополиста, которая была выстроена в ситуации постоянного роста. Теперь руководству холдинга необходимо искать способы сэкономить денежные средства. Одними из вариантов являются сокращение персонала и распродажа активов.