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16:48, 30 апреля 2025Экономика

Выручка «Газпрома» выросла

Выручка группы «Газпром» за 2024 год по МСФО составила 10,7 триллиона рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

По итогам 2024 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО составила 1,2 триллиона рублей. Для сравнения, годом ранее фиксировался убыток в 629 миллиардов. А выручка группы увеличилась на 25 процентов — до 10,7 триллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность холдинга.

За указанный период EBITDA выросла на 76 процентов — до 3,1 триллиона рублей. В компании отметили, что нынешние результаты стали третьими по величине за историю группы. Выше показатели были только в 2021-2022 годах на фоне беспрецедентного скачка цены на газ в Европе.

Особенно отметили последний квартал прошлого года: тогда выручка составила 3,2 триллиона рублей, а чистая прибыль — 229 миллиардов. Как объяснили в компании, положительное влияние на финансовые показатели оказал рост поставок газа на внешние рынки и рост экспорта в Китай.

Ранее стало известно, что руководство Сербии собирается в ближайшее время подписать с российским «Газпромом» договор о закупке газа как минимум на три года, сохранив при этом привязку стоимости топлива к ценам на нефть и гарантию поставок определенных объемов.

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