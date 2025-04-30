Выручка «Газпрома» выросла

По итогам 2024 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО составила 1,2 триллиона рублей. Для сравнения, годом ранее фиксировался убыток в 629 миллиардов. А выручка группы увеличилась на 25 процентов — до 10,7 триллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность холдинга.
За указанный период EBITDA выросла на 76 процентов — до 3,1 триллиона рублей. В компании отметили, что нынешние результаты стали третьими по величине за историю группы. Выше показатели были только в 2021-2022 годах на фоне беспрецедентного скачка цены на газ в Европе.
Особенно отметили последний квартал прошлого года: тогда выручка составила 3,2 триллиона рублей, а чистая прибыль — 229 миллиардов. Как объяснили в компании, положительное влияние на финансовые показатели оказал рост поставок газа на внешние рынки и рост экспорта в Китай.
Ранее стало известно, что руководство Сербии собирается в ближайшее время подписать с российским «Газпромом» договор о закупке газа как минимум на три года, сохранив при этом привязку стоимости топлива к ценам на нефть и гарантию поставок определенных объемов.