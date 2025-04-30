Выручка «Газпрома» выросла

Выручка группы «Газпром» за 2024 год по МСФО составила 10,7 триллиона рублей

По итогам 2024 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО составила 1,2 триллиона рублей. Для сравнения, годом ранее фиксировался убыток в 629 миллиардов. А выручка группы увеличилась на 25 процентов — до 10,7 триллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность холдинга.

За указанный период EBITDA выросла на 76 процентов — до 3,1 триллиона рублей. В компании отметили, что нынешние результаты стали третьими по величине за историю группы. Выше показатели были только в 2021-2022 годах на фоне беспрецедентного скачка цены на газ в Европе.

Особенно отметили последний квартал прошлого года: тогда выручка составила 3,2 триллиона рублей, а чистая прибыль — 229 миллиардов. Как объяснили в компании, положительное влияние на финансовые показатели оказал рост поставок газа на внешние рынки и рост экспорта в Китай.

Ранее стало известно, что руководство Сербии собирается в ближайшее время подписать с российским «Газпромом» договор о закупке газа как минимум на три года, сохранив при этом привязку стоимости топлива к ценам на нефть и гарантию поставок определенных объемов.