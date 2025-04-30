Европейская страна собралась продлить договор с «Газпромом»

Сербия собралась подписать договор о поставках газа с «Газпромом» на три года

Руководство Сербии собирается в ближайшее время подписать с российским «Газпромом» договор о закупке газа как минимум на три года, сохранив при этом привязку стоимости топлива к ценам на нефть и гарантию поставок определенных объемов. Об этом рассказала министр горного дела и энергетики европейской республики Дубравка Джедович-Ханданович передает РИА Новости.

По ее словам, по возможности, Белград хотел бы продлить истекающее 31 мая соглашение и на больший период. Помимо удовлетворения собственных потребностей, желание Венгрии получать больший объем российского газа с поставками через Турцию позволит Сербии увеличить доходы от транспортировки.

Газовый вопрос президент Сербии Александр Вучич может обсудить с президентом России Владимиром Путиным в Москве 9 мая, куда он приедет на праздничные мероприятия.

До этого глава компании «Србиягаз» Душан Баятович говорил, что в переговорах по новому контракту его страна рассчитывает на получение 2,5 миллиарда кубометров в год на срок от трех до десяти лет.

В настоящее время топливо поступает в Сербию транзитом через Болгарию по газопроводу «Турецкий поток». Этот маршрут после прекращения украинского транзита с начала 2025 года остался единственным способом поставки российского газа в Европу по трубопроводам. Все остальные объемы идут через сжиженный природный газ (СПГ).

Ранее сообщалось, что США приостановили введение санкций против сербской энергетической компании NIS, о которых было объявлено еще 10 января, на два месяца, до 27 июня. Поводом для ограничительных мер стал контроль над компанией российских структур — «Газпрома» и «Газпром нефти», однако для Сербии такое решение может оказаться серьезным ударом, а исправить ситуацию страна пока не может.