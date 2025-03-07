Топ-менеджеры «Газпрома» вывели из корпорации 150 миллиардов рублей и перевели за рубеж. Что они там купили?

Генпрокуратура РФ обвинила экс-менеджеров «Газпрома» в выводе 150 млрд рублей

Генпрокуратура РФ подала иск к гендиректору ООО «Русхимальянс» Кириллу Селезневу, ранее возглавлявшему департамент маркетинга «Газпрома», и бывшему топ-менеджеру энергетического блока корпорации Алексею Митюшову, обвинив их в выводе как минимум 150 миллиардов рублей из «Газпром нефтехим Салавата».

По данным прокуратуры, эти деньги они вывели за рубеж, а также покупали на них заводы в России. Принадлежащие им предприятия ранее потребовали национализировать.

Подконтрольные Селезневу и Митюшову предприятия получали контракты от «Газпрома»

По данным Генпрокуратуры (ГП), Митюшов, будучи директором ООО «Газпром энерго» и членом коллегиальных органов управления дочерних предприятий «Газпрома», использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии, став их бенефициарным владельцем.

Таким образом, утверждает ГП, он завладел акционерными обществами «Салаватнефтемаш», «Подземнефтегаз» и «Салаватнефтехимремстрой», а также фирмами «Нефтехимремстрой», «Техцентр», «Ремонтно-механический завод», «Салаватский катализаторный завод» и «РемЭнергоМонтаж».

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

После этого Селезнев и Митюшов с 2011 года обеспечивали заключение контрактов между «Газпром нефтехим Салаватом» и подконтрольными себе предприятиями, получая стабильную выгоду. «Таким образом, названные лица действовали поэтапно и скоординировано с целью обогащения за счет имущества ПАО "Газпром" и государства как его учредителя и основного акционера», — отмечает Генпрокуратура.

Утверждается, что часть средств Селезнев и Митюшов направили на зарубежные счета, другую часть — на приобретение бизнеса в России.

Иск подан во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга, предварительное судебное заседание назначено на 25 марта. Также ответчиками по иску выступают еще шесть компаний. А третьими лицами — «Газпром нефтехим Салават» и московское ООО «УК "Меркури кэпитал траст». Похожий иск ранее ГП подала к Митюшову в Арбитражный суд Башкирии, в январе 2025 года.

Заводы Митюшова потребовали национализировать, сам он скрылся

Ранее Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций Селезнева и Митюшова, а также Юлии Симаковой. Там считают, что они получили доступ к акциям и долям в компаниях коррупционным способом.

В частности, Генпрокуратура хочет национализировать 100 процентов акций или долей восьми компаний, которые принадлежат Алексею Митюшову. Речь идет о компаниях «Салаватнефтемаш», «Салаватский катализаторный завод», «Салаватнефтехимремстрой», «Нефтехимремстрой» и других предприятиях.

По версии ГП, будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, Митюшов в нарушение законодательства РФ фактически установил «иностранный контроль» за предприятиями, которые имеют стратегическое для страны значение. Он скупал акции, когда с 2007 по 2012 год был директором «Газпром энерго» и входил в состав коллегиальных органов управления дочерних предприятий «Газпрома».

По данным надзорного ведомства, чтобы скрыть статус гражданина Литвы, Митюшов лично участвовать в скупке активов не стал, а возложил эту роль на подконтрольные ему российские общества. Используя их, он стал собственником акций или долей восьми предприятий.

Митюшов в феврале 2023 года был объявлен в розыск по обвинению в хищениях средств «дочки» «Газпрома». С 2022 года в отношении него расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц.

Селезнев был близок к Миллеру

Кирилла Селезнева называют близким соратником главы «Газпрома» Алексея Миллера. Он больше 15 лет входил в правление «Газпрома» и возглавлял ее «дочку» — «Газпром межрегионгаз».

Корпорацию он покинул в апреле 2019 года — это могло быть связано с тем, что в январе того же года по делу о хищении газа арестовали советника Селезнева в «Газпром межрегионгазе» Рауля Арашукова вместе с сыном, сенатором Рауфом Арашуковым. После этого он возглавил «РусХимАльянс».

Селезнев и Митюшов вместе учились в Балтийском техническом университете имени Устинова («Военмех»), окончив его в 1997 году. После окончания института Митюшов около десяти лет проработал в структурах «Газпрома», которые курировал Селезнев.