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13:53, 7 марта 2025Экономика

Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в выводе 150 миллиардов рублей

Генпрокуратура: Селезнев и Митюшов вывели из «Газпром нефтехим Салават» 150 млрд
Вячеслав Агапов
Кирилл Селезнев

Кирилл Селезнев. Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Гедиректор ООО «Русхимальянс» Кирилл Селезнев и бывший топ-менеджер энергетического блока группы «Газпром» Алексей Митюшов вывели из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 миллиардов рублей. В выводе средств их обвинила Генпрокуратура РФ, сообщает «Интерфакс».

Фрунзенский районный суд Петербурга назначил предварительное судебное заседание по иску к бывшим топ-менеджерам «Газпрома» на 25 марта. Помимо Селезнева и Митюшова ответчиками по иску выступают Юлия Симакова и ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия», а также АО «Бонолит — строительные решения».

Истец полагает, что, будучи директором «Газпром энерго», Митюшов использовал в незаконных схемах подконтрольные ему российские общества для монополизации ряда стратегических предприятий в Башкирии. После этого он с Селезневым, используя свое должностное положение и полномочия, заключили договор с «Газпром нефтехим Салават» и подконтрольными предприятиями. Это позволило поэтапно направить на зарубежные счета и на покупку бизнеса в России порядка 150 миллиардов.

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