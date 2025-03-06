Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:29, 6 марта 2025Экономика

Бизнес бывших топ-менеджеров «Газпрома» захотели обратить в доход государства

ГП подала иск об обращении в доход РФ акций бывших топ-менеджеров «Газпрома»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии Симаковой. Об этом в Telegram-канале заявила руководитель объединенной пресс-службы судов города Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Она уточнила, что Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора к Селезневу, Митюшову и Симаковой, а также к ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия», АО «Бонолит — строительные решения».

Как полагает Генпрокуратура, ответчики получили доступ к акциям и долям в компаниях коррупционным способом, отмечает РБК. Согласно информации Лебедевой, иск был принят к производству, назначено предварительное судебное заседание.

Ранее стало известно, что активы крупнейшего владельца складов в стране передали государству. Под арест попали 17 компаний, владеющих совокупно двумя миллионами квадратных метров складских и транспортных терминалов.

    Обсудить
    Последние новости

    Онемел на 15 секунд: Путин не сдержал эмоций после рассказа о подвиге бойца СВО. Этот момент попал на видео

    У берегов Пуэрто-Рико задержали лодку с россиянами

    Стало известно о «безнаказанности и вседозволенности» спецназа ВСУ в одном городе

    Представлен топ-10 россиян в НХЛ

    Стало известно о согласовании плана милитаризации Европы на 800 миллиардов евро

    В США выразили надежду на возобновление военной помощи Украине

    Польша назвала условие отправки Украине истребителей

    В Турции высказались об охлаждении в отношениях с Россией

    В США заявили о готовности «без колебаний» ужесточить санкции против России

    Минимум пять человек погибли в крупной аварии в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше