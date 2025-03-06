Бизнес бывших топ-менеджеров «Газпрома» захотели обратить в доход государства

ГП подала иск об обращении в доход РФ акций бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Генпрокуратура направила иск об обращении в доход государства акций бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, а также Юлии Симаковой. Об этом в Telegram-канале заявила руководитель объединенной пресс-службы судов города Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Она уточнила, что Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора к Селезневу, Митюшову и Симаковой, а также к ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», ООО «Ферроцинк», АО «Бизнеслогика», ООО «М Индустрия», АО «Бонолит — строительные решения».

Как полагает Генпрокуратура, ответчики получили доступ к акциям и долям в компаниях коррупционным способом, отмечает РБК. Согласно информации Лебедевой, иск был принят к производству, назначено предварительное судебное заседание.

Ранее стало известно, что активы крупнейшего владельца складов в стране передали государству. Под арест попали 17 компаний, владеющих совокупно двумя миллионами квадратных метров складских и транспортных терминалов.