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12:53, 26 апреля 2025Экономика

США отложили введение санкций против Сербии

Президент Сербии Вучич сообщил об отсрочке санкций США против энергокомпании NIS
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jakov Simovic / Shutterstock / Fotodom  

Сербская энергетическая компания NIS получила новую отсрочку от санкций США сроком на два месяца. Об этом со ссылкой на сообщение президента республики Александра Вучича пишет «Коммерсантъ».

Политик поблагодарил американских партнеров за понимание позиции Белграда. Теперь сроком начала действия ограничительных мер названо 27 июня. Сами санкции были введены еще 10 января.

NIS является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе. В сферу ее деятельности входит разведка и добыча углеводоров, она владеет нефтеперерабатывающим заводом и сетью АЗС, действующих, помимо Сербии, в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии.

При этом больше половины акций компании принадлежит российским структурам — у «Газпром нефти» 44,85 процента, а у «Газпрома» — 11,3 процента. Сербия владеет только 29,87 процента акций, а остальное принадлежит миноритарным акционерам. Именно российская доля стала поводом для введения ограничений.

Вучич в начале января, еще до объявления о санкциях, предлагал выкупить пакет акций у России за 700 миллионов евро. О результатах переговоров, если они состоялись, не сообщалось.

Для Сербии санкции против NIS стали бы ударом. Компания занимает более половины национального рынка и является единственным переработчиком нефти. Пока Белграду удается убедить США не задействовать такие меры.

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