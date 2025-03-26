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16:36, 26 марта 2025Экономика

«Газпром» приготовился к убыткам в размере 15 триллионов рублей

FT: «Газпром» предупредил об убытках в размере 15 триллионов рублей до 2034 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

В период до 2034 года объем поставок «Газпрома» в Европу и Турцию может сократиться до 34 миллиардов кубометров в год, что в пять раз меньше, чем в 2019 году. В бюджете компании образуется дыра в размере 15 триллионов рублей. Об этом говорится в презентации «Трансформация Газпрома», с которой удалось ознакомиться Financial Times.

Документ был представлен для внутреннего пользования в конце прошлого года. Он предварял объявленную официально масштабную трансформацию компании, в рамках которой пройдут массовые увольнения и закроется несколько департаментов.

В текущем году «Газпром» рассчитывает поставить в Европу и Турцию 47 миллиардов кубометров. Такой результат уже приведет к отрицательному денежному потоку, то есть расходы компании окажутся меньше доходов.

Как отмечает источник издания, близкий к корпорации, вся ее бизнес-структура была выстроена в ситуации постоянного роста, но теперь времена меняются. Отчет по РБСУ (российский стандарт бухгалтерской отчетности) за 2024 год зафиксировал убыток в размере 1,08 триллиона рублей против прибыли в размере 696 миллиардов рублей годом ранее. Кроме того, запасы валюты на счетах компании снизились в 50 раз — до 13,5 миллиона рублей.

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Чтобы компенсировать потерю большей части европейского рынка, компания повышает тарифы на газ внутри страны. Также самостоятельности лишится «Газпром нефть», показывающая гораздо большую эффективность, чем материнская компания.

В общей сложности ожидается увольнение 1,6 тысячи человек из центрального офиса, то есть около 40 процентов всего персонала. Три департамента ликвидируют, в том числе тот, что был создан для замены западных технологий. Еще восемь подразделений попадут под слияние, а функции юридического, налогового и казначейского управления консолидируют в единый центр.

В начале марта Генпрокуратура подала иск к гендиректору ООО «Русхимальянс» Кириллу Селезневу, ранее возглавлявшему департамент маркетинга «Газпрома», и бывшему топ-менеджеру энергетического блока корпорации Алексею Митюшову. Они обвиняются в выводе как минимум 150 миллиардов рублей из «Газпром нефтехим Салавата».

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