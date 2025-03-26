В «Газпроме» собрались закрывать департаменты

FT: На фоне убытков «Газпром» закрывает департаменты и увольняет сотрудников

Структурные изменения в «Газпроме» предусматривают не только сокращение 1,6 тысячи человек в головном офисе компании, но и закрытие как минимум трех департаментов. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает Financial Times.

Среди прочих компания собирается закрыть департамент, созданный в 2022 году для замены западных технологий российскими на фоне беспрецедентных санкций. Еще восемь подразделений, в том числе те, что отвечают за внешнеэкономическую деятельность и капитальный ремонт, предлагается объединить.

О начале новой корпоративной реформы глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил в конце прошлого года. Позднее источники выяснили, что речь идет о беспрецедентных увольнениях в головном офисе. Сокращения проводятся на фоне рекордных убытков компании.

В минувшем году, как говорится в отчете компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), потери ПАО «Газпром» составили 1,08 триллиона рублей. При этом годом ранее по РСБУ компания получила чистую прибыль в размере 696 миллиардов рублей, а по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) — рекордный убыток в 629 миллиардов рублей.

На фоне продолжающейся потери европейского рынка акции Газпрома в 2024 году упали почти на 17 процентов, при этом в декабре котировки торговались на минимуме с 2009 года.