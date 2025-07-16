Жара начала терять силу в столице

Синоптик Леус: Атмосферный фронт в Москве теряет силы

В среду, 16 июля, столичный регион останется в полосе влияния малоподвижного, теряющего силы, атмосферного фронта. Об этом сообщил в Telegram-канале главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Местами выпадет до 9-14 миллиметров осадков. Жара спадет: температура воздуха составит плюс 24-26 градусов Цельсия, по области плюс 22-27 градусов. Ветер восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг, 17 июля, днем без существенных осадков, ночью плюс 16-18 градусов, днем плюс 25-27 градусов.

Ранее на Москву и отдельные районы Подмосковья обрушились мощнейшие ливни с грозами. Вода затопила улицы и станции метро, пострадала даже курилка Госдумы.