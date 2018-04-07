Модные бренды уличили в дискриминации женщин

В большинстве британских компаний в индустрии моды мужчины и женщины получают разную зарплату. Об этом сообщает New York Times.
После того, как менеджмент фирм обязали опубликовать данные о разнице доходов сотрудников обоих полов, выяснилось, что работа мужчин оценивается значительно выше, чем работа женщин.
В издании Conde Nast гендерный разрыв в оплате труда составил 36,9 процента. При сравнении средних почасовых ставок, оказалось, что женщины получают 83 цента, выполняя тот же объем работы, за который мужчинам платят 1,40 доллара.
В Conde Nast это объяснили тем, что большую часть руководящих должностей в компании занимают сотрудники мужского пола, в то время, как женщин нанимают в основном на низшие должности. Три четверти работающих на таких должностях — женщины.
Аналогичным образом, сотрудницы марки Karen Millen получают в два раза меньше, чем сотрудники. Гендерный разрыв в оплате труда у производителя женского белья Victoria’s Secret составил 19 процентов, у люксового бренда Burberry — 26 процентов.
В апреле стало известно, что подавляющее большинство обложек известных модных журналов, включая Vogue и Harper’s Bazaar, в 2017 году было отснято фотографами мужского пола. По информации издания Fashionista, 153 журнала разместили работы мужчин на первых страницах своих выпусков, что составило 86,3 процента от общего числа фотоснимков.