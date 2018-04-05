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Мужчины-фотографы отобрали у женщин работу

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Подавляющее большинство обложек известных модных журналов, включая Vogue и Harper’s Bazaar, в 2017 году было отснято фотографами мужского пола. Об этом сообщает Fashionista.

По информации издания, 153 журнала разместили работы мужчин на первых страницах своих выпусков, что составило 86,3 процента от общего числа фотоснимков. Исключения не составили даже женские журналы, такие как Marie Claire, который в течение года ни разу не воспользовался услугами женщины-фотографа.

«Более 50 процентов всех выпускников университетов фотографии — девушки. Однако даже среди ассистентов больше парней. Некоторые агентства открыто заявляют, что не принимают на работу женщин», — рассказала фотограф из Австралии Сайбель Малиновски.

Согласно данным рекламной платформы Alreadymade, специализирующейся на создании контента для женщин, количество мужчин, выигравших премии в области коммерческой фотографии, выросло с 89 до 96 процентов с 2013 по 2017 год.

В марте в Международный женский день в Испании прошла общенациональная 24-часовая забастовка — ее участники требовали равных профессиональных возможностей для мужчин и женщин и равную оплату труда (по данным активистов, 75 процентов временных контрактов подписаны с женщинами, и женщины получают на 23 процента меньше, чем мужчины).

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