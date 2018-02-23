Феминистки натравят прокуратуру на «вывезших» женщин в лес рекламщиков

Российские феминистки из нескольких организаций собираются подавать жалобы в прокуратуру из-за рекламного ролика сети магазинов бытовой техники DNS, выпущенного ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает издание Znak.com, в чьем распоряжении оказались копии обращений заявительниц.

Активистки считают, что авторы ролика демонстрируют насилие в отношении женщины и тем самым нарушают статью 282 УК России о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства определенной социальной группы граждан.

«По оценке комментариев, размещенных под данным видео, можно сделать вывод о том, что это рекламное сообщение действительно провоцирует одобрительное отношение к насилию над женщиной, а также ненависть к женщинам в целом и уничижение их достоинства», — говорится в сообщении, подготовленном членами феминистских организаций.

По сюжету скандального рекламного ролика, мужчины отвозят женщин со связанными руками в багажниках машин в лес и заставляют их рыть ямы, куда потом сбрасывают неподходящие подарки — предметы одежды. В сети ролик собрал множество негативных комментариев. Некоторые девушки провели аналогию со случаем в Подмосковье, когда муж отвез жену в лес и отрубил ей руки топором.

Eva Moor / Facebook

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