Сеть магазинов предложила увозить женщин в лес за плохие подарки

Eva Moor / Facebook

Сеть магазинов бытовой техники DNS запустила вирусный рекламный ролик, приуроченный к Дню защитника Отечества. По сюжету видео, мужчины отвозят женщин со связанными руками в багажниках машин в лес и заставляют их рыть ямы, в которые потом сбрасывают неподходящие подарки — предметы одежды. Затем женщинам предлагалось пойти в магазины сети, чтобы купить там настоящий «мужской» подарок.

Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Так, одна из пользовательниц сети Facebоok написала, что ролик — «пропаганда насилия. Мне вообще показалось, что это [лопата] топор. Я все не могу отойти после той девушки, которой бывший руки отрубил».

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