Предложивший вывозить женщин в лес бизнесмен выехал туда сам

DNS / ДНС Сибирь / YouTube

Авторы скандальной рекламы, предлагавшей вывозить женщин в тайгу за носки в качестве подарка на 23 Февраля, выпустили еще один праздничный ролик. Новый проект сети магазинов бытовой техники DNS под названием «Метла маркетинга» опубликован на официальном YouTube-канале компании.

В ролике директор подумывает о съемке нового тематического видео, но в финале отказывается от этой идеи. Однако зрители в подробностях видят предполагаемый сюжет: дама на розовой легковушке вывозит связанного мужа в багажнике в лес, а затем требует что-то искать. Через некоторое время мужчина находит дерево из проросших подарков на 23 Февраля. Росток состоит из дезодоранта, бритвенных станков и носков.

Главные роли в мини-фильме исполнили директор компании Дмитрий Алексеев и его жена.

Видео является продолжением скандального ролика «Поворот не туда». Опубликованное на этом же канале 20 февраля промо повествовало о возможной каре за плохие подарки на День защитника Отечества. Мужчины отвозили связанных девушек в лес и заставляли рыть ямы для похорон неподходящих подарков.

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