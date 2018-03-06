Реакция ребенка на первую в жизни пиццу растрогала пользователей сети

Американский ведущий подкастов Джоди Авирган (Jody Avirgan) опубликовал в Twitter реакцию своей маленькой дочери на первый в жизни кусок пиццы. Изображение восторженного ребенка стало очень популярно в сети.

«Моя дочка только что попробовала пиццу в первый раз», — подписал снимок Авирган. На фотографии видно, что ребенок счастлив от новых вкусовых ощущений.

Поклонники Авиргана предположили, что это только начало пути гастрономических открытий ребенка. «Представь, что будет, когда она попробует бекон», — пошутил один из подписчиков. «Представь, что будет, когда она попробует пиццу с беконом», — продолжил другой.

При обсуждении выяснилось, что многие дети приходят в восторг от новых блюд. «У моего сына было похожее выражение лица, когда он впервые попробовал блины с сиропом. У него был такой вид, будто я предала его тем, что не предлагала ему сироп раньше», — поделилась в треде подписчица. Многие поддержали ее известными вирусными видео с участием детей, получивших любимые лакомства.

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На некоторых поклонников этот твит подействовал как реклама: они решили в тот же день ужинать пиццей. Некоторые чикагские рестораны итальянской кухни ретвитнули публикацию Авиргана, рекомендуя обращаться впредь именно к ним. Однако подкастер отреагировал жестко: «…Я замечаю, что несколько чикагских пиццерий твитнули этот пост, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить вам, что то, что вы подаете своим клиентам, — это не настоящая пицца».

Авирган — сотрудник издания FiveThirtyEight и ведущий подкастов. На его аккаунт в Twitter подписаны 45 тысяч человек.

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