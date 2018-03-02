Австралийскую журналистку поразила странная прическа российского сенатора

Австралийская журналистка Алекс Брюс-Смит (Alex Bruce-Smith) обратила внимание на прическу члена Совета Федерации Валентины Петренко. Девушка опубликовала несколько ее фотографий в Twitter, чем вызвала бурную дискуссию.

Твит со снимками собрал более восьми тысяч ретвитов и почти 22 тысячи лайков.

«Только что узнала, как выглядит прическа российского сенатора, и просто обязана этим поделиться», — написала Брюс-Смит.

В комментариях пользователи начали активно делиться другими личностями с объемными волосами. Так, юзеры нашли сходство с первой леди Камеруна Шанталь Бийя (Chantal Biya), кантри-певцом Конвеем Твитти (Conway Twitty) и американской певицей Грейс Джонс (Grace Jones).

Пользователь под ником @vanorsdale72 призналась, что профессионально занимается волосами уже на протяжении 20 лет, но объяснить эту прическу не в силах. Другие принялись редактировать снимки, представляя волосы сенатора в качестве птичьего гнезда и ветвистого дерева.

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