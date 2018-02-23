Девушка напугала отца и сделала его звездой интернета

Kylie Moy / YouTube

Девушка по имени Кайли Мой записала на видео, как в течение двух недель пугала отца хлопушкой с конфетти. Об этом сообщает Mashable.

В общей сложности дочь взорвала около десяти хлопушек, что неминуемо заставало мужчину врасплох, однако его реакция каждый раз была примерно одинаковой: он нецензурно выражался и постоянно вспоминал «сукиного сына», а затем смеялся. «В один день ты доведешь меня до чертового сердечного приступа», — говорит отчаявшийся мужчина на последних кадрах.

Мой опубликовала ролик с реакциями отца 21 февраля. Несмотря на небольшое количество подписчиков (меньше тысячи), видео моментально обрело вирусную популярность: за два дня его посмотрели более 700 тысяч человек.

Пользователи YouTube оценили пранк девушки. «Если бы это был сериал на Netflix, я бы смотрел его часами», — пошутил один из зрителей. Остальные комментаторы отметили «прекрасный» словарный запас отца.

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