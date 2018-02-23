Кайли Дженнер случайно обрушила стоимость соцсети на миллиард долларов

Известная американская модель Кайли Дженнер написала, что больше не заходит в Snapchat, после чего стоимость акций компании моментально просела на 6,1 процента. Об этом сообщает Bloomberg.

«Итак, кто-нибудь еще перестал заходить в Snapchat? Или это только я? Ох, это очень грустно», — такой пост опубликовала Дженнер 22 февраля в Twitter, где на нее подписаны более 24 миллионов человек. Спустя несколько часов аналитики отметили, что капитализация материнской компании Snap inc. упала на 1,3 миллиарда долларов.

Через некоторое время модель добавила, что все равно любит Snapchat.

Отказ звезды от использования популярной социальной сети связан с недавним обновлением приложения. Разработчики полностью переработали пользовательский интерфейс, что привело многих фанатов Snapchat в бешенство. Журналисты и аналитики с Уолл-Стрит полагают, что на плачевное положение социальной сети могли повлиять как твит Дженнер, так и свежие нововведения разработчиков.

Более миллиона человек подписали петицию на сайте Change.org, авторы которой попросили разработчиков вернуть старую версию приложения. Кроме того, популярный блогер Маркес Браунли (выкладывает ролики на канале MKBHD, 5,7 миллиона подписчиков) в открытом письме рассказал, что отказывается от использования Snapchat.

Представители компании ответили, что слышат пожелания пользователей, однако в течение ближайших недель Snapchat получит еще одно обновление.

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