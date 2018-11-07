Автор частушек про судей потребовала миллион рублей за подозрение в экстремизме

Жительница Саратова Наталья Ковалева, которую подозревали в экстремизме из-за частушек и песен про судей, потребовала миллион рублей компенсации за незаконное уголовное преследование, сообщает РИА Новости.

В исковом заявлении женщина указала, что из-за уголовного дела ей был нанесен моральный, материальный и имущественный вред. «Находясь в Москве во время проведения обыска, я испытывала чувство беспомощности и страданий от переживаний моих родственников, на которых оказывалось давление, и они не могли понять, что происходит и о каком экстремизме идет речь», – написала Ковалева.

Она отметила, что из-за дела ей пришлось бросить работу и переехать из Москвы обратно в Саратов, в результате оставшись без денег и дохода.

Заводской районный суд Саратова принял иск 6 ноября.

В апреле 2018-го Наталья Ковалева выложила на YouTube несколько роликов с частушками про судейский беспредел. Их она сочинила после того, как стала жертвой мошенников, потеряла 400 тысяч рублей и проиграла суд против банка. В своих стихах Ковалева обвинила судью Фрунзенского суда Саратова Ирину Шустову в коррупции и нарушении законодательства. Та потребовала наказать обидчицу. Было заведено дело о возбуждении ненависти к социальной группе «судейское сообщество» (часть 1 статьи 282 УК). В октябре оно было прекращено, но женщина стала фигуранткой нового дела – о клевете в отношении судьи (часть 1 статьи 298.1 УК) и о неуважении к суду (часть 2 статьи 297 УК). Ковалева сказала РИА Новости, что по новому делу ее не допрашивали и не предоставили ни одного документа по нему.

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