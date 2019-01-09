Назван первый попавший под декриминализацию российский экстремист

В Екатеринбурге прекратили уголовное дело об экстремистских постах в соцсетях, размещенных лидером неоязыческого общества «Схорон еж Славе» Владимиром Мануйленко, рассказал РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.

«Суд также постановил вернуть Мануйленко изъятые во время обыска системные блоки, флэш-карты, мобильные телефоны, фотоаппарат, диски, дискеты, газеты, книги, брошюры, календари», — отметил Бушмаков.

По словам адвоката, уральский неоязычник стал первым, кого коснулась частичная декриминализация уголовной статьи об экстремизме (статья 282 УК).

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Защита Мануйленко признает, что в его высказываниях присутствует «определенная резкость», однако общественной опасности в них нет. Сам подсудимый заявил, что не считает себя политическим или религиозным деятелем и проводит языческие обряды только с теми, кто добровольно к нему обращается.

Согласно позиции следствия, уралец своими публикациями разжигал межнациональную вражду.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал внесенным им же в Госдуму закон, согласно которому уголовному преследованию за экстремизм будут подвергаться только те, кто в течение года уже привлекался за аналогичное деяние к административной ответственности.

Вступление правок в силу предполагает отмену уже вынесенных приговоров и прекращение следствия по возбужденным делам.

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