«Открытую Россию» внесли в перечень нежелательных иностранных организаций

Министерство юстиции на основании решения Генпрокуратуры внесло зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» в перечень нежелательных организаций. Об этом 27 апреля сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в список включены одноименное общественное сетевое движение, также зарегистрированное в Соединенном Королевстве, и «Институт современной России» (США).

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26 апреля Генеральная прокуратура России признала «Открытую Россию» и «Институт современной России» нежелательными. В ведомстве посчитали, что данные организации ведут проекты для дискредитации проходящих в России выборов и признания их результатов нелегитимными.

15 апреля стало известно, что бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский, основавший «Открытую Россию», покинул пост председателя движения.

«Открытая Россия» появилась в 2001 году, ее учредителями стали акционеры нефтяной компании ЮКОС, председателем правления — Ходорковский. Приоритетными направлениями были названы «содействие распространению объективной и правдивой информации о деятельности российских государственных и общественных институтов», а также «постоянный мониторинг и общественная экспертиза российского законодательства». В 2006 году организация прекратила существование.

Движение вновь было создано в ноябре 2016 года. О запуске «Открытой России» объявили на учредительной конференции в Хельсинки.

Закон о нежелательных иностранных и международных организациях был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае 2015 года.