Акцию «Открытой России» разрешили провести в центре Москвы

Мэрия предложила движению «Открытая Россия» новое место в центре Москвы для проведения митинга 29 апреля — активисты смогут собраться и пройти шествием по проспекту Академика Сахарова. Об этом сообщил во вторник, 18 апреля, глава московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников агентству РИА Новости.

Чиновники разрешили противникам участия действующего президента России в выборах главы государства провести акцию в другом месте взамен Славянской площади, которую организаторы первоначально указали в заявке. По словам Черникова, «Славянская площадь является одним из основных транспортных узлов, где сосредоточено 12 маршрутов общественного транспорта (в том числе магистральных), а при перекрытии движения для автомобилей нарушаются транспортные связи». В связи с этим участникам акции предложено собраться 29 апреля в 13:00 у дома №9 по проспекту Сахарова и пройти шествием до дома №38 по улице Маши Порываевой.

Ответ уже направлен заявителям, и они получат его до конца дня, уточнил Черников.

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Предыдущая акция оппозиции в Москве, которую 26 марта устраивали сторонники оппозиционера Алексея Навального, не была санкционирована властями и закончилась задержаниями участников. Тогда на Тверской улице собралось, по оценке полиции, до 8 тысяч человек. Из них правоохранители задержали более 800.

Незадолго до этих событий мэрия отказала оппозиции в согласовании акции и предложила перенести ее в более удаленные от центра районы Сокольники и Люблино. Организаторы отказались это делать и выразили намерение выйти на Тверскую улицу. Несанкционированные шествия прошли 26 марта во многих городах России.