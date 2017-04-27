Песков прокомментировал признание «Открытой России» нежелательной организацией

В Кремле отказались давать оценку решению Минюста, включившего «Открытую Россию» в перечень нежелательных организаций. Соответствующее заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 27 апреля.

«Это не вопрос, солидарен или не солидарен Кремль (с оценкой министерства — прим. «Ленты.ру»). Кремль не может объявлять никакую организацию желательной или нежелательной, опасной или неопасной, — сказал Песков. — Давать какую-то оценку мы не должны».

Ранее в четверг сообщалось, что министерство юстиции на основании решения Генпрокуратуры внесло зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию» в список нежелательных организаций. В перечень также были включены одноименное общественное сетевое движение и «Институт современной России» (США).

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В Генпрокуратуре заявили, что деятельность «Открытой России», основанной бывшим главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации в РФ».

В середине апреля стало известно, что Ходорковский покинул пост председателя основанного им движения.

«Открытая Россия» появилась в 2001 году, ее учредителями стали акционеры ЮКОСа, председателем правления — Михаил Ходорковский. В 2006 году организация прекратила деятельность после ареста всех счетов. Она возобновила работу в ноябре прошлого года.