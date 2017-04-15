Михаил Ходорковский ушел с поста председателя движения «Открытая Россия». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте организации.

Такое заявление бывший руководитель ЮКОСа сделал в субботу, 15 апреля, на конференции движения в Таллине. Его преемник будет выбран на следующем собрании членов организации.

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В сообщении также подчеркивается, что совет тоже будет переизбран. Некоторые делегаты добровольно отказались от выдвижения своих кандидатур на новый срок.

Отмечается, что некоторые члены «Открытой России» не попали на конференцию в Таллине. Так, у представителя от Удмуртии изъяли загранпаспорт, у главы отделения в Татарстане прошли обыски, а татарстанского координатора доставили в суд за участие в акции «Мы за Путина».

Организация «Открытая Россия» появилась в 2001 году, ее учредителями стали акционеры нефтяной компании ЮКОС, председателем правления — Михаил Ходорковский. В 2006 году она прекратила свою деятельность после ареста всех счетов. Движение возобновило свою деятельность в ноябре 2016 года, когда в Хельсинки прошла учредительная конференция. «Открытую Россию» вновь возглавил Ходорковский.