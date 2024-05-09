Лукашенко назвал своей инициативой синхронизацию ядерных учений с Россией

Лукашенко назвал своей инициативой синхронизацию вместе с Россией учений с ТЯО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложение синхронизировать учения с тактическим ядерным оружием (ТЯО) вместе с Россией, было его инициативой. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается нас, белорусов, это была моя инициатива, (президент России Владимир Путин — прим. «Лента.ру») об этом сказал, я ему позвонил — слушай, мы должны синхронизировать в этом плане», - сказал он, добавив, что Минск не собирается ни на кого нападать, но подчеркнул, что за страной «не заржавеет».

9 мая Путин заявил, что Белоруссия присоединится к учениям по отработке применения ТЯО, которые проведет Россия. По словам президента, соответствующее распоряжение уже было отдано министерствам обороны и генеральным штабам двух стран. Предстоящие учения будут проходить в три этапа. Белоруссия присоединится к ним во время второй фазы.